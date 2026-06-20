MLB／怒嗆白襪！史庫柏化解危機後突然抓狂 當事人傻眼：加油就被罵了

老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）今日先發面對白襪，雖然被敲出兩發全壘打失掉3分，但仍主投5.2局，被敲6支安打失3分，送出8次三振。但在化解滿壘危機後，他竟直接朝白襪休息區怒吼，雙方一度隔空叫陣，所幸總教練辛區（A.J. Hinch）及時介入，才避免衝突進一步升級。

比賽關鍵出現在第5局，當時白襪靠著安打串聯攻佔滿壘，並追成2：2平手，史庫柏也在滿壘危機中三振新星蒙哥馬利（Colson Montgomery）成功化解失分危機。沒想到走下投手丘時，他突然轉身朝白襪休息區大聲怒吼，雙方隨即隔空互嗆，場面火藥味十足，裁判團也一度聚集討論狀況。

事實上，隨著賽後雙方受訪，衝突原因似乎仍舊成謎，甚至連被點名的白襪投手瓦席爾（Mike Vasil）都坦言，自己也搞不清楚為何會成為史庫柏怒火的對象。

賽後談到當時情況，瓦席爾笑著表示，「就是一場良性競爭，兩支球隊都在努力贏球而已。我當時只是站在休息區最前面幫隊友加油，結果下一秒突然就被罵了。」

而在6局上，白襪菜鳥裴瑞茲（Junior Perez）從史庫柏手中轟出生涯首發全壘打後，瓦席爾也立刻衝到休息區最前方參與慶祝，不過他否認自己當時有任何挑釁行為。

「我一直都只是想盡可能幫助球隊。如果連幫隊友加油都要被懷疑，那未免太敏感了。」

談到史庫柏是否試圖藉由怒吼激勵老虎隊士氣，瓦席爾則笑著回應：「他是在激勵自己的球隊嗎？我不知道。但感覺非常明顯就是衝著我來的。他講了一些不太客氣的話，我也回敬了幾句。其實還滿有趣的。」

對於衝突原因，史庫柏賽後並未透露太多細節，「我是一個競爭心很強的人。我習慣把情緒展現在場上，這也是我比賽的一部分。」

史庫柏表示，「我覺得這就是棒球，比賽中本來就會有一些來來回回的互動。事情發生了，也已經過去了。」

外界推測，史庫柏可能是不滿白襪休息區的言語挑釁，或是受到對手全壘打慶祝動作影響。不過他並未正面回應：「我們正在為每一場勝利拚盡全力。球隊現在的處境就是如此，我們必須自己想辦法殺出重圍。或許很多因素剛好湊在一起，才讓我做出那樣的反應。」

辛區則表示，自己並不知道雙方究竟說了什麼，「我根本聽不到場上在講什麼，所以我也不知道發生什麼事。」

不過辛區認為，當晚的比賽氛圍本來就與平時不同，「週五晚上的主場、滿場球迷、白襪來訪，加上大家都知道目前分區排名的情況。光是這些就足以讓情緒升高，而當主角是史庫柏時，這種情緒通常還會再放大。」

「隨著球季進入夏天，類似情況偶爾就會發生，這就是競爭的一部分。」

對於衝突起因，白襪總教練維納布爾（Will Venable）則提出自己的猜測，「我們休息區所有事情都符合規定。我的猜測是，他可能以為有人在偷暗號之類的。但具體原因還是要去問他們。」

維納布爾也對裁判處理方式感到不解，「明明是他們投手在場上大喊大叫，但最後卻是裁判跑來找我們溝通。我們只是向裁判解釋，根本沒有發生任何事情而已。」

隊友卡本特（Kerry Carpenter）也力挺史庫柏，認為他的激情反而能帶動全隊士氣，「他的鬥志一直都能激勵我們。我不知道當時究竟發生什麼事，但我們永遠站在他這邊，我也知道他會站在我們這邊。」

「能夠在他身後守備其實是一件很棒的事。」卡本特補充道。

而老虎最終也確實受到激勵。6局下，卡本特擊出幸運落點安打形成超前兩分打點二壘安打，幫助老虎逆轉戰局，最終以4：3擊敗白襪。

此戰過後，史庫柏對白襪仍維持強大壓制力。自2023年傷癒復出以來，他面對白襪先發戰績來到5勝1敗，但這也是他近兩年首次單場被白襪敲出兩支全壘打。