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MLB／大谷翔平31歲與愛妻誕下二寶 達成高中時期人生規劃
洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平今天在社群媒體Instagram宣布，愛妻真美子已經誕下家中第2個孩子。日媒指出，大谷已達成高中時期規劃在31歲生下第二胎的計畫。
日本「每日體育報」（Daily Sports）報導，大谷在Instagram與妻子發布英文的聯合聲明宣布，「我們再度以欣喜若狂的心情，迎接我們人生中美妙的一天。謝謝你平安誕生」。
聲明也向支持他們的所有人道謝，但並未透露嬰兒的性別，不過聲名的左上角出現一張嬰兒被藍布包裹的照片，而嬰兒身穿印有看似為大谷家愛犬「談額頭」的藍色上衣，不過這張嬰兒照不含嬰兒的頭部。
除了聲明之外，大谷也在貼文之中，發布一張裹著藍布的嬰兒雙腳照片。
這名美國職棒大聯盟MLB球星因為陪伴妻子生產，所以今天無法參與對上巴爾的摩金鷹隊的比賽。
大谷去年4月18日起也曾經請假陪產，並於去年4月19日在社群媒體Instagram宣布愛妻已經誕下他們家中第一個孩子。
日媒「體育報知」報導，大谷目前31歲，在此時與愛妻喜迎第2個孩子，相當於完成高中時期規劃的人生重要目標。
以下是大谷翔平就讀花卷東高校時期立下的「人生規劃筆記」摘要：
18歲 進入大聯盟球團
20歲 升上大聯盟
22歲 獲頒賽揚獎
23歲 入選WBC日本代表隊
26歲 奪得世界大賽冠軍、結婚
27歲 成為WBC日本代表隊的MVP
28歲 長子出生
31歲 長女出生
32歲 第二度奪得世界大賽冠軍
33歲 次子誕生
34歲 第三度奪得世界大賽冠軍
40歲 退休賽、投出無安打比賽
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