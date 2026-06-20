MLB／ 釀酒人火球男29局無失分中斷還吞敗 教頭：別忘了這小子也是人

釀酒人24歲火球王牌米蕭洛斯基（JacobMisiorowski）近期繳出宛如來自外星球的表現。不過在今日面對勇士之戰，他主投6局，被敲5支安打失2分，送出7次三振，最終吞下本季第3敗，釀酒人則以2：3不敵對手。對此，總教練墨菲（Pat Murphy）則忍不住提醒大家，「別忘了，他也是人類。」

雖然沒能延續近期近乎無解的壓制表現，但墨菲賽後仍給予子弟兵高度評價，「他真的很棒。他依然非常有統治力，依然非常出色。」

墨菲笑著表示，「投手本來就會失分，因為他也是人。回頭看看那些偉大的投手，他們每個人都會掉分。現在的情況已經變成，只要他失掉1分，我們就會感到震驚。」

米蕭洛斯基本場依舊火力全開，最快球速來到104.2英里（約167.7公里），根據Statcast統計，他全場共投出54顆時速100英里以上的速球。

更驚人的是，其中有47球超過101英里，刷新大聯盟自2008年開始追蹤投球數據以來的單場紀錄。

事實上，原紀錄同樣由他自己保持，正是6月6日對洛磯之戰所創下的45球。

過去8場先發，米蕭洛斯基合計投出54.1局，僅失1分責失分，期間防禦率低到不可思議的0.17，自5月26日以來，他更連續29局未掉任何責失分，直到今日6局下遭到勇士老將杜邦（Mauricio Dubón）敲出兩分打點安打，這項紀錄才宣告中止。

儘管如此，米蕭洛斯基仍對自己保持信心，「我覺得他們打出了很棒的揮擊，而我的狀態沒有任何改變。我感覺很好。」

此外，米蕭洛斯基也不忘稱讚對手，「勇士是一支非常優秀的球隊，從他們每一次打席就能看得出來。今天沒有任何一個打席是輕鬆的，他們整場比賽都在和我纏鬥。」

雖然吞下敗投，但米西奧羅斯基本季成績依舊驚人，目前以8勝3敗、防禦率1.45、138次三振及0.74 WHIP持續名列聯盟頂尖投手行列，仍是國聯塞揚獎最熱門候選人之一。