快訊

升格二寶爸！大谷翔平發文報喜 曬嫩嬰照「謝謝來到這世界」

金孫宴席開百桌…印尼富商頂級人脈曝光 胡瓜看傻「頂級燕窩吃到飽」

不入軍營進監獄！不給罰錢了事 國防部擬修法「逃兵役、教召最少關1年」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／靠犀利滑球狂飆11K無保送 今井達也：關鍵是速球投多好

聯合新聞網／ 綜合報導
今井達也。 美聯社
今井達也。 美聯社

太空人隊日本投手今井達也今天絕好調，主投6局狂飆11K，沒有保送，只失3分，幫助太空人以9：3擊敗守護者隊。今井賽後也談到滑球能製造三振的關鍵。

今井達也前6個出局數全靠三振拿下。3局上遭遇亂流，被敲出3支長打，包含霍金斯（Rhys Hoskins）的2分砲，單局失3分，隨後投球沒有再失分。

3下潘尼亞（Jeremy Pena）陽春砲先追1分，6下太空人「阿土伯」亞土維（Jose Altuve）轟逆轉3分砲，把投了6局的今井達也變成勝投候選人。 7下潘尼亞敲出本場第2發陽春彈，亞土維再補一支帶有1打點的安打。8下太空人再下2分，終場以9：3帶走勝利。

總計今井達也主投6局被敲6安，投出11次三振0保送，失掉3分，防禦率降至6.15。太空人教頭艾斯帕達（Joe Espada）賽後直言，「可能是他今年最棒的表現。」

今井達也今天的滑球讓打者25次揮棒中，出現14次揮空，靠這顆球完成7次三振。不過，談到自己高三振數的原因，今井認為是自己的速球，「我覺得滑球今天運作得不錯，但對我來說，投滑球的重點不在於變化幅度有多大，而是我能把上竄感的速球投得多好，然後讓滑球和速球之間製造落差，讓打者更常對滑球揮空。」

2026世足賽

今井達也 太空人

相關新聞

MLB／道奇拉辛追平安+金鶯再見失誤 羅伯茲盛讚朗希：真的很出色

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希今天主場先發對金鶯隊，第6局挨2發全壘打，主投5.2局失3分，無關勝敗。9局下道奇上演逆轉勝，先靠貝茲（Mookie Betts）陽春砲，再靠魯辛（Dalton Rushing）再見安打，終場以6：5氣走金鶯。

MLB／堅持不穿護檔！洋基爵士哥經歷「蛋蛋哀傷」喊「100萬分」疼痛

洋基二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）日前在對白襪之戰中遭界外球擊中胯下，當場經歷「蛋蛋驚魂」痛到倒地不起，甚至形容是「100萬分」疼痛。即便如此，他仍堅持不穿護襠，甚至直言未來也不會改變這項習慣。

MLB／大谷翔平親自報喜！ 第二個孩子平安出生了

道奇隊日籍球星大谷翔平報喜！稍早正式迎接二寶出生。他在今天對上金鶯隊之戰，賽前臨時被移出先發，因陪產假（Paternity Leave）暫離球隊，稍早他也透過個人Instagram公布喜訊，宣布他與田中真美子已迎接第2個孩子的到來。

MLB／ 飆104英里仍吞敗！釀酒人火球男29局無失分中斷 教頭：別忘了他也是人

釀酒人24歲火球王牌米蕭洛斯基（JacobMisiorowski）近期繳出宛如來自外星球的表現。不過在今日面對勇士之戰，他主投6局，被敲5支安打失2分，送出7次三振，最終吞下本季第3敗，釀酒人則以1：2不敵對手。對此，總教練墨菲（Pat Murphy）則忍不住提醒大家，「別忘了，他也是人類。」

MLB／悼念遇刺政治評論員也不行？道奇投手透露曾遭大聯盟警告

道奇後援投手崔能（Blake Treinen）近日透露，自己去年因在帽子上寫下已故保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）的名字，而遭到大聯盟官方警告，未來若再於球帽或球衣上留下任何文字訊息，甚至可能面臨罰款。

MLB／靠犀利滑球狂飆11K無保送 今井達也：關鍵是速球投多好

太空人隊日本投手今井達也今天絕好調，主投6局狂飆11K，沒有保送，只失3分，幫助太空人以9：3擊敗守護者隊。今井賽後也談到滑球能製造三振的關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。