MLB／靠犀利滑球狂飆11K無保送 今井達也：關鍵是速球投多好

太空人隊日本投手今井達也今天絕好調，主投6局狂飆11K，沒有保送，只失3分，幫助太空人以9：3擊敗守護者隊。今井賽後也談到滑球能製造三振的關鍵。

今井達也前6個出局數全靠三振拿下。3局上遭遇亂流，被敲出3支長打，包含霍金斯（Rhys Hoskins）的2分砲，單局失3分，隨後投球沒有再失分。

3下潘尼亞（Jeremy Pena）陽春砲先追1分，6下太空人「阿土伯」亞土維（Jose Altuve）轟逆轉3分砲，把投了6局的今井達也變成勝投候選人。 7下潘尼亞敲出本場第2發陽春彈，亞土維再補一支帶有1打點的安打。8下太空人再下2分，終場以9：3帶走勝利。

總計今井達也主投6局被敲6安，投出11次三振0保送，失掉3分，防禦率降至6.15。太空人教頭艾斯帕達（Joe Espada）賽後直言，「可能是他今年最棒的表現。」

今井達也今天的滑球讓打者25次揮棒中，出現14次揮空，靠這顆球完成7次三振。不過，談到自己高三振數的原因，今井認為是自己的速球，「我覺得滑球今天運作得不錯，但對我來說，投滑球的重點不在於變化幅度有多大，而是我能把上竄感的速球投得多好，然後讓滑球和速球之間製造落差，讓打者更常對滑球揮空。」