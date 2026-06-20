MLB／悼念遇刺政治評論員也不行？道奇投手透露曾遭大聯盟警告

道奇後援投手崔能（Blake Treinen）近日透露，自己去年因在帽子上寫下已故保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）的名字，而遭到大聯盟官方警告，未來若再於球帽或球衣上留下任何文字訊息，甚至可能面臨罰款。

事情發生在去年9月，當時柯克於猶他州一所大學舉辦活動時遭到槍擊身亡，引發美國社會高度關注。幾天後，道奇對巨人比賽期間，崔能登板時被發現於球帽側面寫上「Charlie Kirk」字樣，兩旁還畫上十字架符號，以表達對柯克的悼念與信仰立場。

然而，崔能近日接受《Los Angeles Times》及《California Post》訪問時表示，大聯盟曾針對此事主動聯繫：「他們打電話給我，告訴我聯盟對於球帽上出現任何文字都有意見。」

根據崔能透露，聯盟當時並未對他祭出任何正式處分，但明確警告若未來再次違反相關規定，可能會遭到罰款。

事實上，本周巨人有4名投手在球隊同志驕傲夜活動期間，於球帽上書寫聖經經文，因此同樣收到聯盟警告。

對此，大聯盟官方發表聲明表示，「球帽上的文字違反聯盟規定，因此依照慣例向球員提出警告，避免未來再次發生類似情況。」

聯盟也特別強調，警告內容與訊息本身的內容無關，「這只是例行性的口頭提醒，而非紀律處分，也完全與球員所寫內容無關。」

換句話說，無論是政治訊息、宗教經文、悼念文字或其他個人表達，只要出現在比賽制服上，都可能違反聯盟規範。

值得一提的是，今年道奇舉辦同志驕傲夜活動時，崔能也曾因選擇不配戴球隊特製彩虹主題球帽而引發討論。

回顧當時，崔能於6月6日對天使比賽中第9局登板，但仍戴著標準版道奇球帽，而非當天活動專屬帽款。

談到自己的選擇時，崔能表示，「我的工作就是遵守規定。說到底，我們唯一真正需要遵守的規則，就是穿上球隊發給我們的制服。所以我選擇這麼做。」

崔能強調自己尊重聯盟規範，也理解相關規定的存在，但同時坦承，去年因悼念柯克而收到聯盟警告一事，至今仍讓他印象深刻。