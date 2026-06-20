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MLB／道奇魯辛追平安+金鶯再見失誤 羅伯茲盛讚朗希：真的很出色

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希今天主場先發對金鶯隊，第6局挨2發全壘打，主投5.2局失3分，無關勝敗。9局下道奇上演逆轉勝，先靠貝茲（Mookie Betts）陽春砲，再靠魯辛（Dalton Rushing）追平安打和對手失誤，終場以6：5氣走金鶯。

5局打完道奇3：0領先，但佐佐木朗希6上2出局後，先被金鶯球星韓德森（Gunnar Henderson）敲2分砲，再被阿隆索（Pete Alonso）陽春砲追平。

7上金鶯再靠傑克森（Jeremiah Jackson）適時安打攻下2分，9下道奇絕地大反攻，貝茲先開轟，道奇靠著2個保送，形成兩出局一二壘有人局面，魯辛敲出右外野平飛安打，結果金鶯外野手傳歪，捕手沒接好，球的落點也沒人補位，讓從一壘出發的道奇跑者瓦德（Ryan Ward）跑回致勝分，以6：5拿下勝利。

佐佐木朗希本場5.2局只被敲4安，投出6三振和1保送，失3分，防禦率4.76。佐佐木本場有5球飆破100英里，談到變化球，他表示：「我一直有練習，希望球能確實進到本壘板上方。也不要讓球速變得太慢，特別是滑球，這部分我都有持續練習。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）則盛讚，「我覺得他投得非常出色，球質很好，也帶著競爭心投球，速球控球也很棒，今晚他真的非常出色。」

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佐佐木朗希 道奇 金鶯

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