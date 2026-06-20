MLB／43歲塞揚傳奇認了！韋蘭德傷勢惡化坦言考慮退休

3屆塞揚獎得主韋蘭德（Justin Verlander）原訂周一對陣白襪之戰將從傷兵名單復出，但計畫如今緊急喊卡。根據《Detroit Free Press》記者佩佐德（Evan Petzold）報導，韋蘭德因左腿後肌拉傷被取消先發安排，老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）更透露，這次傷勢恐讓他缺席「數週」時間。韋蘭德也坦言，自己開始不得不思考退休問題。

韋蘭德自3月31日代表老虎先發對響尾蛇後，他便因左髖部發炎進入傷兵名單，原本經過多次模擬賽、兩場3A復健賽以及牛棚調整後，已接近重返大聯盟投手丘，沒想到卻在復出前夕再度受傷。

「這不是幾天的問題，而是幾週。他需要完整的復健程序，才能重新開始投球。對他和球隊來說，這當然是令人沮喪的消息，畢竟大家都很期待他週日的復出。」辛奇說道。

談到目前的處境時，韋蘭德難掩失望，「我的髖部其實感覺已經相當不錯了，但突然之間腿後肌開始不舒服，讓我不得不中斷牛棚訓練。」

「只要我沒辦法完成原本該做的訓練內容，就代表一定出了什麼問題。所以我們決定進一步檢查，結果發現是腿後肌拉傷。」韋蘭德表示。

韋蘭德接著說，「真的很令人沮喪，這一切真的很糟糕。我承諾要替老虎完成這個球季，但沒有人預料事情會變成這樣。不過在球季結束之前，我仍然會盡全力去付出一切。」

更令外界關注的是，韋蘭德也首度坦承，自己開始思考退休問題，「這是我職業生涯第一次遇到連續傷勢困擾。」

韋蘭德進一步表示，「原本我們以為只是短期傷勢，結果兩個多月過去了，好不容易快回到球場，卻又發生新的問題。當然非常失望，但43歲的職業運動員只能接受現實，繼續面對它。」

「等到球季結束後，我真的不知道會怎麼樣。現在的情況和去年不太一樣，當時我感覺自己非常健康。但現在有很多事情必須納入考量。」

「我的家人現在都在底特律陪我，兒子今天滿1歲，女兒已經7歲了。生活中有很多事情正在把我的注意力從棒球上拉開。」韋蘭德提到。

不僅如此，韋蘭德坦言自己一直以來都抱持著「投到不能投為止」的想法。

「我一直都說，希望能夠投到輪胎掉下來為止。但我不知道，也許現在輪胎真的開始掉了。我希望不是這樣。」

韋蘭德本季重返老虎後，至今僅出賽1場。3月33日對響尾蛇先發時，主投3.2局被敲6支安打失5分吞敗，隨後便因傷高掛免戰牌。

現年43歲的韋蘭德是大聯盟近代最偉大的投手之一，生涯累積超過260勝，並擁有3座塞揚獎、2座世界大賽冠軍以及1座美聯MVP獎項，未來幾乎篤定入選名人堂。