快訊

70歲夫妻月領5萬、四孫陪伴…以為幸福退休生活「卻變地獄模式」

苗栗龍舟賽驚傳「酒駕」！舵手被爆滿身酒氣、 蛇行險撞對手龍舟

好市多牛肉一煎就出水？她崩潰求救 老饕曝正確料理方式

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／壞消息！林維恩3A表現不佳 肩膀拉傷將尋求第二意見

聯合新聞網／ 綜合報導
林維恩。 中央社
林維恩。 中央社

效力運動家隊3A的20歲台灣左投林維恩，美國時間6月14日被放進7天傷兵名單。運動家隊記者伯克（Jason Burke）發文指出，林維恩是肩膀拉傷，將在美國時間周一尋求第二意見。

今年是林維恩旅美第2賽季，從小聯盟2A出發，先發10場，51.1局飆53次三振，防禦率1.93。宰制級的成績讓他在美國時間6月5日被升上3A。

不過林維恩上一場先發只投1局就失掉3分，合計在3A只投1.2局就狂失8分，防禦率高達43.20，14日更傳出傷情。

當時林維恩粉絲團小編發文寫道，「維恩有感受到手部的些微不適，接下來球團將會進行進一步的檢查。」如今傳出傷勢是肩膀拉傷的壞消息。

2026世足賽

林維恩 運動家

相關新聞

MLB／道奇拉辛追平安+金鶯再見失誤 羅伯茲盛讚朗希：真的很出色

道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希今天主場先發對金鶯隊，第6局挨2發全壘打，主投5.2局失3分，無關勝敗。9局下道奇上演逆轉勝，先靠貝茲（Mookie Betts）陽春砲，再靠魯辛（Dalton Rushing）再見安打，終場以6：5氣走金鶯。

MLB／堅持不穿護檔！洋基爵士哥經歷「蛋蛋哀傷」喊「100萬分」疼痛

洋基二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）日前在對白襪之戰中遭界外球擊中胯下，當場經歷「蛋蛋驚魂」痛到倒地不起，甚至形容是「100萬分」疼痛。即便如此，他仍堅持不穿護襠，甚至直言未來也不會改變這項習慣。

MLB／43歲賽揚傳奇認了！韋蘭德傷勢惡化坦言考慮退休

3屆塞揚獎得主韋蘭德（Justin Verlander）原訂周一對陣白襪之戰將從傷兵名單復出，但計畫如今緊急喊卡。根據《Detroit Free Press》記者佩佐德（Evan Petzold）報導，韋蘭德因左腿後肌拉傷被取消先發安排，老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）更透露，這次傷勢恐讓他缺席「數週」時間。韋蘭德也坦言，自己開始不得不思考退休問題。

MiLB／壞消息！林維恩3A表現不佳 肩膀拉傷將尋求第二意見

效力運動家隊3A的20歲台灣左投林維恩，美國時間6月14日被放進7天傷兵名單。運動家隊記者伯克（Jason Burke）發文指出，林維恩肩膀拉傷，將在美國時間周一尋求第二意見。

MiLB／林振瑋6局無失分 曾被徐基麟毆打的張弘稜繳好投

美國職棒聖路易紅雀隊小聯盟2A投手林振瑋今天先發出賽，6局沒被敲出安打無失分，拿下個人本季第2勝；海盜隊高階1A投手張弘...

MLB／洋基少主6局13K沒失分破隊史！奇森姆、萊斯開轟完封紅人

洋基隊「少主」斯萊特勒（Cam Schlittler）持續衝擊美聯塞揚獎，今天面對紅人隊繳出6局狂飆13K無失分的精采好投，幫助洋基以5：0完封，近11場奪下9勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。