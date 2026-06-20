MiLB／壞消息！林維恩3A表現不佳 肩膀拉傷將尋求第二意見

效力運動家隊3A的20歲台灣左投林維恩，美國時間6月14日被放進7天傷兵名單。運動家隊記者伯克（Jason Burke）發文指出，林維恩是肩膀拉傷，將在美國時間周一尋求第二意見。

今年是林維恩旅美第2賽季，從小聯盟2A出發，先發10場，51.1局飆53次三振，防禦率1.93。宰制級的成績讓他在美國時間6月5日被升上3A。

不過林維恩上一場先發只投1局就失掉3分，合計在3A只投1.2局就狂失8分，防禦率高達43.20，14日更傳出傷情。

當時林維恩粉絲團小編發文寫道，「維恩有感受到手部的些微不適，接下來球團將會進行進一步的檢查。」如今傳出傷勢是肩膀拉傷的壞消息。