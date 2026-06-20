MLB／堅持不穿護檔！洋基爵士哥經歷「蛋蛋哀傷」喊「100萬分」疼痛

洋基二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）日前在對白襪之戰中遭界外球擊中胯下，當場經歷「蛋蛋驚魂」痛到倒地不起，甚至形容是「100萬分」疼痛。即便如此，他仍堅持不穿護襠，甚至直言未來也不會改變這項習慣。

回顧當時，奇森姆在第4局遭遇意外。當時他面對柏克（Sean Burke）的曲球，將一顆2好2壞的球打成界外球，球直接反彈擊中胯下敏感部位，令奇森姆當場倒地數分鐘，防護員倫提奇（Tim Lentych）也立刻進場治療，之後他一拐一拐地走回休息室接受冰敷治療。

談到當時的疼痛程度，奇森姆甚至形容是「100萬分」，「如果你曾經被打到睪丸，你就知道那種感覺。」

不過更讓人意外的是，奇森姆坦承自己從來沒有穿過護襠。

奇森姆今天受訪時表示，「如果你不相信自己的手，我會建議你穿護襠。我覺得護襠比較像是守備時需要的東西，而不是打擊的時候。但老實說，我從來沒想過要穿護襠。」

不僅如此，根據《New York Daily News》記者菲利普斯（Gary Phillips）報導，即便在規定必須配戴護襠的小聯盟時期，奇森姆也從未遵守這項規定。

「現在我有理由了，但不代表我會開始穿。我從來沒有穿過護襠，而且我也不會改變，以前也從來沒被打到過那裡，這次就只是一次倒楣的意外而已。我就是不喜歡穿護襠。」

事發當下，轉播鏡頭還拍到洋基休息區內的隊友們露出尷尬笑容，包括「法官」賈吉（Aaron Judge）以及葛里沙姆（Trent Grisham）都被捕捉到偷笑畫面，引起球迷熱議。

對此奇森姆倒是看得很開，當被問到隊友事後是否拿這件事開玩笑時，奇森姆笑著回答，「沒有特別鬧我，他們只是一直問我，我的蛋蛋感覺怎麼樣。」

至於總教練布恩（Aaron Boone）也因轉播畫面意外成為討論焦點。當奇森姆倒地接受治療時，布恩被拍到站在休息區吹泡泡糖，看起來似乎毫不在意。

布恩賽後則解釋，「當時防護員已經在處理了，我下去也幫不上什麼忙，所以就在旁邊等看看情況會不會好轉。那絕對不是對奇森姆不尊重，也不是不在乎他的痛苦。」

此外，布恩透露球團其實在當晚就對奇森姆的狀況相當有信心，「防護員昨晚和今天早上都有持續追蹤他的情況，但我昨晚就覺得他應該沒事。我甚至昨晚就把先發名單排好了，因為我相信他能夠上場。如果真的有問題，我們再做調整就好。」

談到護襠話題，布恩也坦言，現今球員的觀念與自己那個年代已經完全不同，「以前我只要碰到棒球相關活動，連12月打軟式餵球練習都會穿護襠。」

布恩笑說，「第一次聽到名人堂三壘手貝爾崔（Adrian Beltre）從來不穿護襠時，我簡直不敢相信。但現在我知道，其實有很多球員都不穿。」

值得一提的是，奇森姆本季曾向隊友借球棒使用，不過當被問到未來會不會考慮借個護襠來試試時，他則幽默表示，「這個就不用了。」

現年28歲的奇森姆本季開季表現一度低迷，不過近期狀態逐漸回升。截至目前為止，他累計250個打數敲出57支安打，包括10支全壘打、30分打點與20次盜壘成功，打擊率2成28、上壘率3成16。