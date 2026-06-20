MiLB／林振瑋6局無失分 曾被徐基麟毆打的張弘稜繳好投

美國職棒聖路易紅雀隊小聯盟2A投手林振瑋今天先發出賽，6局沒被敲出安打無失分，拿下個人本季第2勝；海盜隊高階1A投手張弘稜先發4.2局挨轟失1分、無關勝敗。

紅雀隊小聯盟2A今天與明尼蘇達雙城隊2A交手，紅雀隊由24歲台灣投手林振瑋先發，林振瑋開賽1局下接連投出觸身球保送、四壞保送，但及時回穩，製造雙殺、投出三振，沒讓對手延續攻勢。

林振瑋2局投出3上3下，3局下2人出局後再連續出現2次四壞保送，接著製造飛球出局，沒有失分，4局到6局讓對手9上9下，沒再上到壘包。

林振瑋今天總計用76球投6局，為個人本季單場最長局數，沒被敲出安打，投出3次四壞保送，另有6次三振、無失分，球隊終場以10比4拿勝，林振瑋拿下個人本季第2勝，賽後防禦率4.08。

張弘稜。 聯合報系資料照

匹茲堡海盜隊高階1A投手張弘稜，被翻出高中曾遭前中信兄弟隊投手徐基麟毆打，今天先發對芝加哥白襪隊高階1A，張弘稜1局下首打席被敲出陽春砲，但及時回穩，先製造2個滾地球出局，投出四壞保送後，再讓打者敲出內野滾地球出局、沒有擴大失分危機。

張弘稜2局下讓對手3上3下，3局下接連投出四壞保送、觸身球保送，接著連抓3個出局數、凍結對手攻勢，4局下再讓對手3上3下，5局下2人出局後投出觸身球保送退場，接替投手適時止血，沒有失分。

張弘稜今天總計用92球投4.2局，僅被敲出1支安打就是全壘打，投出5次三振、4次四死球保送，失掉1分責分，球隊終場以7比3拿勝，張弘稜無關勝敗，賽後防禦率9.15。