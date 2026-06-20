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MLB／洋基少主6局13K沒失分破隊史！奇森姆、萊斯開轟完封紅人

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊「少主」斯萊特勒（Cam Schlittler）。 美聯社
洋基隊「少主」斯萊特勒（Cam Schlittler）。 美聯社

洋基隊「少主」斯萊特勒（Cam Schlittler）持續衝擊美聯塞揚獎，今天面對紅人隊繳出6局狂飆13K無失分的精采好投，幫助洋基以5：0完封，近11場奪下9勝。

洋基明星二壘手奇森姆Jazz Chisholm Jr.）因自打球傷到腹股溝，提前退場。今天火速復出，第二局就轟出陽春砲，「白飯哥」萊斯（Ben Rice）之後再夯3分砲。

斯萊特勒則是完全主宰戰局，主投6局無失分，飆出生涯新高13次三振，防禦率降至美聯最低的1.71，不只有望入選明星賽、爭取明星賽先發投手，還有望衝擊美聯塞揚獎。

數據專家藍斯（Sarah Langs）統計，現年25歲又134天的斯萊特勒成為洋基隊史，單場至少13次三振且沒有保送的最年輕球員。他本季前16場先發防禦率1.71，也是自1964年福特（Whitey Ford）的1.47以來最低紀錄。

2026世足賽

洋基 奇森姆 Cam Schlittler Jazz Chisholm Jr.

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