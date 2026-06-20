MiLB／李灝宇回大聯盟5戰敲6安手感熱 還秀倒退接球美技

美國職棒底特律老虎隊台灣好手李灝宇今天3打數1安打，守備上有倒退接球美技演出，回歸大聯盟（MLB）後5場比賽敲出6支安打，手感正燙；而老虎隊也以4比3擊敗白襪隊。

李灝宇先發第7棒、二壘手，2局下首打席就從右投費德（Erick Fedde）手中敲出一壘安打，隨後4局下敲出滾地球出局、6局下被三振，賽後打擊率2成35；台灣時間6月14日重返大聯盟至今，李灝宇累計15打數敲出6支安打。

今天不僅延續打擊手感，2局上面對奎羅（EdgarQuero）敲出靠近外野的高飛球，鎮守二壘的李灝宇快速向後倒退奔跑移動，最終穩穩將球接殺，完成高難度的防守美技，8局上更與隊友展現默契，策動一次雙殺守備。

老虎隊1局上先掉分，1局下維爾林（Matt Vierling）的2分砲一度領先，然而第5、第6局連續失分又變成2比3落後，不過6局下卡本特（Kerry Carpenter）的2分打點二壘安打又要回領先。