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MLB／史庫柏主場回歸挨2轟送8K 李灝宇3打數敲1安
老虎隊今天迎戰白襪隊系列賽首戰，「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）主場回歸，先發5.2局送8K，但也挨了2轟、失3分，無關勝敗，老虎在6局下超前比數，終場以4：3勝出，台灣內野手李灝宇擔任先發第7棒、二壘手，3打數敲出1支安打，守備上也有好表現。
史庫柏在5月上旬因手肘不適，進行微創手術清除左肘游離體（loose bodies），原本預計要缺席3個月，但他僅花43天就回到大聯盟，14日於客場登板，先發4.2局失3分（2分責失）吞敗，今天回到主場先發。
史庫柏首局被葛里楚克（Randal Grichuk）敲出陽春砲，老虎打線則在1局下靠維爾林（Matt Vierling）的2分彈超前比數。5局上史庫柏又被連敲2安形成一、三壘有人，接著讓下一棒擊出二壘滾地球，白襪攻下追平分，隨後化解1出局滿壘的危機。
5局上史庫柏再被裴瑞茲（Junior Perez）轟出一發超前陽春彈，抓下2出局後退場，合計投5.2局被揮出7安打含2轟，有1次保送，失3分，送出8次三振。
老虎打線則是在6局下替他敲回失分，靠著安打和保送上壘後，卡本特（Kerry Carpenter）揮出2分打點二壘打超前比數，也打下此戰勝利打點。
李灝宇今天先發上陣，2局下首打席從右投費德（Erick Fedde）手中敲出安打，4局下擊出滾地球出局，第三打席則遭到三振，單場3支1，目前打擊率2成35。守備上則是有一次後退接殺飛球的表現，還策動1次雙殺。
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