MLB／虛驚一場！皇家少主惠特膝蓋確認一級扭傷 主帥鬆口氣：很幸運

皇家當家游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）日前因膝蓋傷勢提前退場，讓球團與球迷一度捏把冷汗。不過最新檢查結果出爐後，惠特MRI檢查顯示僅為一級內側副韌帶扭傷，皇家球團也認為這已是「最理想的結果」。

惠特是在日前對紅雀之戰中受傷退場，當時他於4局上守備處理內野安打時弄傷右膝，雖然仍留在場上完成該半局，但球團隨後於4局下換上代打，並宣布他因右膝不適提前退場。

根據《Apple TV》記者惠塔克（Tricia Whitaker）報導，惠特已於今天接受MRI檢查，結果確認為一級MCL扭傷。

皇家總教練奎塔羅（Matt Quatraro）也表示，球隊將持續觀察惠特的恢復狀況，並預計於周一再次評估他的身體反應。

「這將取決於他本人以及隊醫凱伊（Vincent Key）之間的討論。這是最好的情況，我們對結果感到樂觀。我們真的很幸運。事情原本可能嚴重得多。」

「這不是需要開刀的傷勢。我知道他可以戴上護具，接下來最重要的是先把腫脹消除，然後觀察他的感覺如何。我們所有人都必須誠實面對身體狀況，再來決定下一步。」奎塔羅補充道。

現年26歲的惠特本季依舊維持MVP等級身手，截至目前為止，他繳出2成94打擊率、3成68上壘率與4成65長打率，累積10支全壘打、19支二壘安打以及大聯盟最多的28次盜壘成功。

此外，惠特目前WAR值高達4.3，同樣高居全聯盟第一，無論攻守兩端都持續展現頂級影響力。

過去兩個球季，惠特分別在美聯MVP票選排名第4與第2，並連續兩季拿下美聯游擊手金手套獎，今年更被視為爭奪生涯首座美聯MVP的大熱門之一。

然而，更讓皇家頭痛的是，惠特並非陣中唯一傷兵。

主力三壘手賈西亞（Maikel Garcia）近期也因左手掌蚓狀肌拉傷缺陣；一壘手帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）因鉤狀骨骨折進入傷兵名單，預計至少缺席至7月底；外野手伊斯貝爾（Kyle Isbel）則因足底筋膜炎休養中，至於二壘手英迪亞（Jonathan India）更因肩關節唇修復手術提前整季報銷。

對於傷病問題接連爆發，奎塔羅仍強調球隊不會因此放棄競爭。

「比賽還是會在原定時間開打。場上依然會有9名球員全力拚戰。受傷當然令人難過，但這同時也是其他人站出來的機會。」

「不管是誰上場，我們都會盡全力爭取每一場勝利。」奎塔羅強調。