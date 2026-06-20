MLB／大谷翔平將成「二寶爸」 因陪產假臨時被移出先發

洛杉磯道奇隊今天起在主場和巴爾的摩金鶯隊展開三連戰，大谷翔平臨時被移出先發，原因非外界擔憂的膝傷，而是家有喜事，根據美國媒體《The Athletic》率先報導，大谷因陪產假（Paternity Leave）暫離球隊，喜迎二寶。

大谷翔平今天對上金鶯隊，但在比賽開打前2小時傳出消息，因陪產假被移出先發，道奇隊更改一份沒有大谷翔平的先發名單，改由沃德（Ryan Ward）擔任指定打擊、塔克（Kyle Tucker）打第一棒。

美國媒體報導，大谷因陪產假將離開球隊幾天，但道奇隊沒有將他放進大聯盟官方的陪產假名單（paternity list），如此一來，道奇將少一名可用之兵，球隊也透露，他預計會在周末「某個時間點」歸隊，不會影響他的下一場先發登板。

大谷翔平在去年4月迎接愛女出生，正式成為一名父親，如今無預警透露成為「二寶爸」的喜訊，維持大谷一貫的注重隱私的態度，事前毫無透露任何相關訊息。