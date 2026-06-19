MiLB／鄭宗哲單場3安本季第7轟出爐 林昱珉優質先發勝

波士頓紅襪隊台灣野手鄭宗哲3A出賽維持好手感，今天敲出扳平比數陽春砲、為個人本季第7轟，3安1打點、近期連6場出賽敲安；響尾蛇隊3A林昱珉6局失1分優質先發、拿下勝投。

美國職棒紅襪隊小聯盟3A今天與費城人3A交手，紅襪隊台灣好手鄭宗哲先發打2棒、守游擊，鄭宗哲1局上敲出中外野方向安打，但盜二壘失敗出局。

3局上鄭宗哲敲出右外野方向安打，5局上紅襪隊2比3落後時，鄭宗哲敲出右外野方向陽春砲、一棒幫助球隊扳平比數，7局上敲出二壘方向滾地球出局，9局上敲出左外野方向飛球出局。

鄭宗哲今天總計5打數敲出3支安打，包括1發全壘打，貢獻1分打點，近期連6場出賽敲安，近3場出賽都有長打，賽後打擊率2成58；紅襪隊終場以4比5吞敗。

亞利桑那響尾蛇3A投手林昱珉今天先發對聖地牙哥教士隊3A，林昱珉開賽雖有狀況，投出觸身球保送、被敲安打，但沒有失掉分數。

2到4局林昱珉僅再被敲出1支安打無失分，5局下再有狀況，1人出局後被蒙杜（Nate Mondou）敲出陽春砲，2人出局後投出四壞保送，但及時回穩、沒讓對手延續攻勢，6局續投讓對手3上3下。

林昱珉今天總計用81球投6局，被敲出3支安打，包括1發全壘打，投出2次三振、2次四死球保送，失掉1分責失分，最快球速約151公里，球隊終場以8比1拿勝，林昱珉拿下個人本季第4勝，賽後防禦率5.49。