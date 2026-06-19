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MLB／全壘打大賽不再計時改計揮棒次數 Netflix接手轉播

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
明增賽全壘打大賽確定會取消計時制，改回以揮棒次數來計算，圖為去年冠軍水手強打羅利。 路透
明增賽全壘打大賽確定會取消計時制，改回以揮棒次數來計算，圖為去年冠軍水手強打羅利。 路透

2026年大聯盟明星賽將在7月14日於費城人主場登場，今年全壘打大賽確定會取消計時制，改回以揮棒次數來計算，同時轉播也將改由Netflix接手，結束ESPN自1994年以來、長達32年的明星賽轉播服務。

今年大聯盟全壘打大賽賽制再做變動，取消計時制，改回以揮棒次數來計算。第一輪賽事，每位選手共有20次揮擊機會，若是在第20球擊出全壘打，則可以繼續打到不再開轟為止。首輪取4名選手晉級，若是全壘打數量相同，則以全壘打距離最遠者勝出。

進入第二輪則採對決制，依照首輪的排名，由第一種子對上第四種子、第二種子面對第三種子，每位選手有15次揮擊機會，若在最後一次揮擊時擊出全壘打，同樣能一直打到不再開轟；若是雙方平手，則會進行最多3球2勝制的加賽。

決賽賽制則與第二輪相同，且不會再有額外加時等規則。

2026世足賽

Netflix 大聯盟 費城人

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