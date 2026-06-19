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MLB／奇森姆加入洋基豪華傷兵團 牛棚杜瓦第一顆球就被夯滿貫砲
洋基隊今天在主場力拼橫掃白襪隊，但明星二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）第4局因自打球傷退，8局上白襪班奈坦迪（Andrew Benintendi）滿貫砲一棒擊沉，洋基終場以1：5輸球，結束近期的4連勝。
奇森姆第4局因自打球擊中腹股溝傷退，他加入洋基豪華傷兵名單，其他3人是「法官」賈吉（Aaron Judge）、「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）和先發中外野手葛里沙姆（Trent Grisham）。
本場比賽形成投手戰，前7局打完1：1平手。8局上洋基牛棚堆成滿壘，換上來滅火的杜瓦（Camilo Doval）第一顆球就被班奈坦迪扛出全壘打牆，為這場比賽結果定調。
洋基輸球後戰績45勝28敗，美聯東區領先光芒隊3場勝差。白襪隊則是39勝34敗，美聯中區位居龍頭，與守護者隊沒有勝差。
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