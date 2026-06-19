MLB／天使墊底還傳壞消息 楚奧特又成傷兵歸期未定

天使隊今天傳出壞消息，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）被放進10天傷兵名單，原因是右腿腿後肌拉傷。

楚奧特昨天開轟並帶有3打點，但跑壘時受傷，這次受傷還沒復出時程表。楚奧特受訪時說，「從昨晚到今天，感覺完全不一樣，這對我來說是正面的。昨晚我有點擔心，但搭飛機，打完比賽後又坐很久，這些可能都有影響。不過今天感覺好多了，所以我沒過度擔心，但我會在訓練室和重量訓練室盡我所能，努力回到場上。」

現年34歲的楚奧特自2019年以來，單季出賽數就未曾超過130場。楚奧特缺陣期間將由希瑞（Jose Siri）擔任中外野手。天使從3A升上內野手摩爾（Christian Moore）。

楚奧特本季出賽74場，累積17轟、7盜壘、36打點，打擊率0.234，OPS值0.866，天使目前30勝45敗，美聯西區墊底。截至周一，楚奧特在明星賽球迷票選中，美聯外野手排第2，獲得92萬6601票，只落後目前同樣在傷兵名單的洋基隊長賈吉（Aaron Judge）。