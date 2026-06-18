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MLB／阿姆斯壯連三戰開轟 小熊灌7分大局擊敗洛磯

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊外野手阿姆斯壯連三場開轟幫助球隊贏得系列賽勝利。 美聯社
小熊外野手阿姆斯壯連三場開轟幫助球隊贏得系列賽勝利。 美聯社

小熊今天在主場與洛磯進行系列賽最終戰，在第2局狂打11個人次吃下7分大局，加上小熊少主阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）連三場開轟演出，讓小熊最終8：6擊敗洛磯，以2勝1敗贏得系列賽。

小熊在2局下靠蕭爾（Matt Shaw）3壘打率先攻下2分，接著凱利（Carson Kelly）2壘打、史旺森（Dansby Swanson）2分砲再進帳3分，最後再靠鈴木誠也2壘打與布萊格曼（Alex Bregman）高飛犧牲打再下兩城，用7分大局創造7：0領先。

洛磯隊湯普森（Sterlin Thompson）3局上揮出陽春砲追回1分，但阿姆斯壯4局上回敬1發右外野陽春砲，用連三場開轟助小熊維持領先，雖然湯普森5局上完成單場雙響砲，但前5局小熊仍以8：2領先。

洛磯8局上先靠朗菲爾德（TJ Rumfield）滾地球與捕手古德曼（Hunter Goodman）2分砲一口氣追回3分，9局上卡洛斯（Kyle Karros）再補上陽春砲把分差縮小至2分，不過小熊右投韋伯（Jacob Webb）順利關門，幫助球隊8：6拿下勝利。

小熊外野手阿姆斯壯進入6月手感全面加溫，不只近期連續三場比賽開轟，6月目前15場出賽打擊三圍分別是：打擊率4成06、上壘率4成35與長打率9成06，目前單月8發全壘打也與運動家一壘手柯茲（Nick Kurtz）、釀酒人外野手喬里歐（Jackson Chourio）並列全大聯盟最多。

阿姆斯壯賽後說道：「整季持續努力的成果，現在終於開始展現出來，不過我不想太過放鬆，因為這只是一段不錯的表現而已，我還有很多比賽要打，希望自己能持續幫助球隊贏球。」

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