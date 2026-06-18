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MiLB／鄭宗哲連2天長打 柯敬賢敲第9轟

中央社／ 台北18日電
柯敬賢。 中央社
柯敬賢。 中央社

紅襪隊3A台灣野手鄭宗哲今天敲出二壘安打，連2天長打、連5戰敲安；道奇隊1A的柯敬賢則擊出本季第9轟。

鄭宗哲在今天對上費城人隊3A之戰先發第9棒、游擊手，2局上首打席敲出中外野二壘安打，4局上則是敲出一壘滾地球出局，隨後在6局上更換代打而退場，今日總計2打數1安打，賽後打擊率2成49，繼昨天開轟後連2天敲長打；而紅襪最終打到延長賽10局才以7比4獲勝。

柯敬賢則是在對天使隊1A先發第4棒、右外野手，1局下敲出滾地球出局，4局下則是轟出中右外野方向的陽春砲，幫球隊取得2比0領先，5局下、7局下則都選到四壞保送上壘，延續球隊攻勢，8局下又是四壞保送。

柯敬賢總計2打數1安打，單場3次四壞保送上壘，賽後打擊率2成83，有1分打點，另外跑回2分，幫助球隊以8比5拿下勝利。

2026世足賽

鄭宗哲 柯敬賢 洛杉磯

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