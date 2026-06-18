MLB／布朗森、哈特開球助威 洋基連兩場對白襪「開魯閣」收4連勝

尼克冠軍成員布朗森（Jalen Brunson）和哈特（Josh Hart）今天前往洋基球場擔任開球嘉賓，彷彿也為洋基球員帶來好運，洋基打線今天持續重砲輸出，狂敲13支安打外帶3轟，10：5連兩天「開魯閣」擊垮白襪，近期拿下4連勝。

首局貝林傑（Cody Bellinger）就用2分砲助洋基先馳得點，2局下則靠沃爾普（Anthony Volpe）3壘打和桑契斯（Ali Sánchez）安打再下2城，3局上白襪隊蒙哥馬利（Colson Montgomery）轟出3分砲追分，洋基前三局4：3領先。

5局下洋基再靠卡波雷拉（Jose Caballero）安打和高史密特（Paul Goldschmidt）3分砲單局海灌5分，7局下奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）再敲陽春砲讓洋基連兩天成功「開魯閣」，終場10：5擊退白襪。

NBA總冠軍賽MVP布朗森與尼克隊友哈特賽前一同擔任開球嘉賓，兩人身穿洋基球衣受到全場紐約球迷熱烈歡迎，洋基總教練布恩（Aaron Boone）說：「尼克是一支讓人喜愛的球隊，今年季後賽展現驚人的韌性，看到球迷團結一致支持他們，是件非常棒的事。」