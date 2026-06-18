聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平領軍道奇躍居龍頭 勇士讓出王位直接摔到第3
勇士隊22歲菜鳥投手瑞奇（JR Ritchie）今天對巨人隊之戰挨了3轟，先發5局失5分吞敗，勇士以5：7輸球後，讓出大聯盟領先地位，道奇隊躍居龍頭。
瑞奇投完5局已達90球退場，被揮出5支安打、出現3次保送，首局失1分，2局上被阿達梅斯（Willy Adames）轟出陽春砲、阿拉斯（Luis Arraez）兩分砲、艾德里奇（Bryce Eldridge）陽春砲，生涯首次嘗到單場挨3轟的滋味。
勇士打完前兩局0：5，一路落後到比賽結束，吞下3連敗、近7戰6敗。
道奇今天靠大谷翔平先發6局失4分、弗里曼（Freddie Freeman）轟出致勝兩分砲，終場以5：4扳倒光芒隊，釀酒人也以9：4擊敗守護者隊，最近都拚出3連勝，讓勇士從大聯盟王者掉到第3。
道奇目前48勝27敗躍居大聯盟最佳表現，接著是釀酒人45勝26敗、勇士46勝27敗，3隊勝率分別是6成40、6成34、6成30。
洋基今天以10：5擊敗白襪隊，最近4連勝、近9戰8勝，戰績45勝27敗、勝率6成25是美聯最佳，大聯盟其他球隊勝率未達6成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。