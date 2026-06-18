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MLB／鄧愷威先發地位暫時不動 22日對決守護者期待甩掉3連敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
鄧愷威將在22日登板先發，期待甩掉最近3連敗陰霾。 美聯社
鄧愷威將在22日登板先發，期待甩掉最近3連敗陰霾。 美聯社

太空人隊今天以4：2擊敗老虎隊，3連戰取得2勝1敗，後天繼續在休士頓主場迎戰守護者隊，台灣投手鄧愷威將在22日登板先發，期待甩掉最近3連敗陰霾。

太空人明天休兵，官網宣布後天起對守護者3連戰，依序由今井達也、 艾里蓋提（Spencer Arrighetti）、鄧愷威登板，守護者3名先發投手也確定，最後一戰推出瑟柯尼（Slade Cecconi），本季戰績3勝5敗、防禦率4.60。

鄧愷威前天老虎先發3.1局失5分吞敗，最近3場先發合計12.1局被揮出20支安打，包括4支全壘打，投出15次三振、7次保送，失17分有14分自責，吞下3連戰後掉到3勝6敗、防禦率4.31。

鄧愷威最近一戰飆出生涯單場最多9K，卻投不滿4局敗投，太空人總教練艾斯帕達坦言，很難評價他的表現，是否續留先發輪值還要思考。

太空人右投伯羅斯（Mike Burrows）目前14場先發、78.1局都是全隊最多，戰績只有3勝8敗、防禦率5.86，對守護者系列賽暫時被降到牛棚，後天待命後援，預計下周重返先發。

鄧愷威目前輪值不受影響，生涯唯一對戰守護者是4月22日，當時中繼2.2局未被揮出安打，投出兩次三振、1次保送，奪下中繼成功。

2026世足賽

守護者 鄧愷威 今井達也

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