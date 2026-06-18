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MLB／「卡仔」滿貫砲重創天使 助攻隊友羅德里奎茲生涯百勝
響尾蛇和天使今天進行系列賽最終回交手，台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）轟出石破天驚滿貫砲，幫助蛇隊早早鎖定勝局，終場8：1大勝天使，也贏得系列賽勝利。
卡洛爾今天擔任蛇隊先發第三棒，鎮守右外野，首打席遭天使先發艾達吉里（Sam Aldegheri）三振，但2局下他在兩出局滿壘情況下上場，將一顆內角變速球轟出右外野大牆，這發滿貫砲擊球初速為100.8英里（約162公里），幫響尾蛇取得5：1領先。
響尾蛇後續再靠特洛伊（Tommy Troy）安打和馬提（Ketel Marte）2壘打攻下3分，終場8：1贏球，卡洛爾全場5打數貢獻1發滿貫彈，進帳4分打點，另外吞下1次三振，他說：「第一打席時已經看過幾顆變速球，所以當下我才能順利把球轟出去。」
卡洛爾的滿貫砲也幫助隊友羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）拿下勝投，這名蛇隊左投今天先發7局僅失1分收下本季第6勝，同時這也是他個人生涯第100場勝投，他說：「百勝一直是我職業生涯的重要目標之一，能在這支球隊完成感覺非常棒。」
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