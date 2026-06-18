MLB／羅伯茲不在意大谷連兩戰失4分 為何派翔平代打也給了答案

大谷翔平今天對光芒隊先發6局失4分，幫助道奇隊5：4獲勝，在洛杉磯主場完成3連戰橫掃；大谷雖獲本季第7勝，但最近兩場先發都失4分，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）很有信心說：「我並沒有太在意。」

大谷11日對海盜隊先發6.2局失4分（3分自責）無關勝敗，今天再失4分，本季防禦率從0.74變成1.47，儘管投球局數不夠，未能登上防禦率排行榜，但在本季投滿50局的投手中，1.47仍是第2低，僅次於釀酒人隊米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）的1.34。

道奇官網指出，大谷今天輕鬆投完前4局，盡力消除大家對他左膝傷勢的疑慮，然而到了第5局，光芒給他本季最艱難的1局。

大谷本季前10場先發防禦率都低於1，接下來連續兩戰自責分至少3分是最差紀錄，羅伯茲一點也不擔心，他說：「沒人指望大谷能永遠保持零失分。」

道奇隊今天6局下弗里曼（Freddie Freeman）轟出兩分砲逆轉戰局，大谷從敗投候選人變成勝投候選人，羅伯茲立刻派他上場代打，這個決定是為了讓球隊取得領先後，有機會擴大優勢，大谷第1球出棒打成游擊滾地球出局。

羅伯茲說：「我和大谷談過了，如果他覺得可以打擊，無論領先1分還是落後1分，都沒什麼損失。」