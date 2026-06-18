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MLB／大谷手指破皮流血奮勇奪勝 臨時代打也沒有特別緊張

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。路透
大谷翔平。路透

大谷翔平今天對光芒隊先發6局失4分，奪下本季第7勝，但他最近左膝發炎，右手中指也起水泡，引發媒體和球迷關注，他說：「並未對投球造成很大影響。」

大谷用91球完成6局任務，被揮出7支安打、保送1次，投出5次三振，自責分4分是本季最多，也締造本季最長5連勝紀錄；他表示，不可能一直保持最佳狀態，以百分之百的效率投球，這在季中很常見，這種情況下還能贏球意義重大。

光芒打線前4局掛零，5局上打了一輪攻下4分，大谷表示，覺得投球狀況還不錯，問題確實只出在第5局，保送首名打者是個錯誤。

大谷投到第6局時，右手中指開始流血，球褲右側也見到多處血跡，儘管如此，他還是讓光芒3上3下，6局下甚至出場代打，讓爆滿50705名球迷發出震耳欲聾的歡呼聲。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）昨天透露，大谷這場比賽專注投球，不會以打者身分登場，仍然安排他站上打擊區，第1球就出棒，揮出游擊滾地球出局，

大谷表示，投完6局上被告知要以代打身分出場，「當然，我一直都做好準備了。即使只投球的日子，每次上場打擊前也會做好準備，所以並沒有感到特別緊張，只是像往常一樣上場打擊。」

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