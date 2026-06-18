MLB／李灝宇對太空人3支0、吞2K 終止連4戰安打紀錄

老虎隊作客休士頓，今天對太空人隊進行3連戰最後一戰，旅美好手李灝宇3次打數掛零，吞下兩次三振，終止連續4場比賽安打紀錄，老虎全場只有3支安打，終場以2：4落敗。

李灝宇擔任老虎先發8棒二壘手，面對太空人先發投手蘭伯特（Peter Lambert），3局上首次打擊揮出右外野飛球出局，5局上被86英里變速球三振，8局上碰到太空人第2任投手桑托斯（Enyel De Los Santos），再遭94英里速球三振。

李灝宇對太空人前兩戰各有兩支安打，包括前天上演大聯盟史上首次台灣投打對決，從鄧愷威的手中敲安，今天3次打數未開張，本季打擊率2成32、全壘打2支、打點10分。

蘭伯特先發7局只被揮出兩支安打、失1分，奪下本季第6勝，老虎麥茲（Casey Mize）投4.2局失3分吞敗。