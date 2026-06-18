聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／李灝宇對太空人3支0、吞2K 終止連4戰安打紀錄
老虎隊作客休士頓，今天對太空人隊進行3連戰最後一戰，旅美好手李灝宇3次打數掛零，吞下兩次三振，終止連續4場比賽安打紀錄，老虎全場只有3支安打，終場以2：4落敗。
李灝宇擔任老虎先發8棒二壘手，面對太空人先發投手蘭伯特（Peter Lambert），3局上首次打擊揮出右外野飛球出局，5局上被86英里變速球三振，8局上碰到太空人第2任投手桑托斯（Enyel De Los Santos），再遭94英里速球三振。
李灝宇對太空人前兩戰各有兩支安打，包括前天上演大聯盟史上首次台灣投打對決，從鄧愷威的手中敲安，今天3次打數未開張，本季打擊率2成32、全壘打2支、打點10分。
蘭伯特先發7局只被揮出兩支安打、失1分，奪下本季第6勝，老虎麥茲（Casey Mize）投4.2局失3分吞敗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。