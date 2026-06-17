MLB／史瓦伯睽違5年先發守一壘 本季首位25轟傲視群雄

費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）今天罕見擔任先發一壘手，面對馬林魚轟出本季第25號全壘打，與隊友波姆（Alec Bohm）、馬許（Brandon Marsh）同場開砲，幫助費城人最終8：2贏球。

首局費城人靠波姆安打和史托特（Bryson Stott）3壘打攻下3分，2局下則靠馬許和波姆兩支2分砲灌進4分，4局下史瓦伯則轟出右外野陽春砲。馬林魚則僅靠魯伊茲（Esteury Ruiz）7局上2分砲攻下分數，終場費城人8：2獲勝。

史瓦伯是本季首位達陣25轟的球員，持續獨居大聯盟全壘打王，今天是他自2021年季後賽以來，首次擔任先發一壘手，當後援投手拉薩（Max Lazar）把球傳向一壘抓到最後一個出局數時，史瓦伯也加入野手群賽後握手的環節。

史瓦伯說：「我當時心想，『原來他們賽後都在做這些事。』平常我都是慢慢走出來，跟瑞爾穆托（J.T. Realmuto、費城人捕手）和投手擊掌而已，不過站在場上很有趣。」值得一提的是，今天並沒有任何一球是直接打向史瓦伯，他說：「那很棒啊，我喜歡製造出局數，不管用什麼方式拿到出局都很好。」

費城人左投盧札多（Jesus Luzardo）今天先發7局失2分拿下勝投，他說：「對手一直想把球打向一壘，我相信他（史瓦伯）已經準備好了，我願意每場比賽都讓他守一壘。」費城人總教練馬丁利（Don Mattingly）則說：「我們只會偶爾這樣安排，讓哈波（Bryce Harper）能適時休息。」