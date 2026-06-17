MLB／道奇光芒只打112分鐘創34年最速 大谷翔平：睡覺是好事

大谷翔平今天從光芒隊強投拉穆森（Drew Rasmussen）手中，敲出中外野陽春砲，幫助道奇隊以1：0完封，本場比賽只花1小時52分鐘，大谷認為是好事。

本場比賽上演投手戰，6局下無人出局，大谷鎖定拉穆森的卡特球，將球轟出中外野大牆，這一分成為比賽勝敗分水嶺，這是自1992年10月4日太空人與紅人隊1小時44分比賽後，大聯盟最短9局比賽。

賽後有媒體詢問大谷，「這場比賽很快就結束，明天應該可以好好睡一下？」大谷回答：「是啊，從這個角度來說，我覺得是好事。」

拉穆森賽前防禦率只有2.71，今天前2打席大谷都被解決，大谷談到第3打席的調整，「根據前2打席的感覺，一邊修正軌跡，剛好有一顆失投到比較甜的位置，很高興最後有好的結果。」

大谷6月打擊手感加溫，出賽14場，累積5轟、11打點，打擊率0.367，OPS值1.267。當被問到自己的好表現是否帶動隊友，大谷說，「如果每個人都能完成自己的工作，有時會像今天這樣，剛好由我一人打下分數；有時候是大家一棒接一棒串聯得分。作為球隊一員，也是打線一份子，如果能確實發揮功能，我會很開心。」