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MLB／大谷明天如期登板但不打擊 道奇教頭談白天比賽：不是理想安排

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊二刀流球星大谷翔平將在明天與光芒隊之戰，如期登板先發。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為，大谷狀態看起來不錯。

大谷美國時間上周四與海盜隊交手時，因左膝發炎提前退場，隔天對白襪隊也沒有出賽，之後在周六重返比賽。

羅伯茲今天受訪時表示，大谷膝蓋腫脹已完全消退，「我看到他傳接球，看起來很好，感覺也不錯，很期待他明天先發。」

明天比賽開始時間是當地時間午後，對投手來說準備時間較緊迫，羅伯茲直言，「他（大谷）喜歡睡飽一點，這當然不是最理想的安排，但賽程就是賽程。他會好好休息，盡力準備明天出賽，任何有風險的狀況，我們都會密切觀察，如果我們認為這會讓他陷入危險，就不會讓他先發。」

大谷翔平今天敲出致勝陽春砲，幫助道奇以1：0完封光芒。不過羅伯茲表示，大谷明天不會以打者身分登場，而是專注投球。

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大谷翔平 道奇

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