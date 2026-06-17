MLB／巨人戰績低迷恐成賣家 三高薪野手成出清對象

舊金山巨人本季戰績不如預期，目前僅打出29勝43敗四成勝率，也讓他們可能成為季中交易市場首支賣家，大聯盟官網指出，巨人陣中多位球員都是「可交易狀態」，其中狄佛斯（Rafael Devers）、查普曼（Matt Chapman）與阿達姆斯（Willy Adames）更是急需出清對象。

巨人若想展開重建，狄佛斯、查普曼和阿達姆斯三人的大約恐成為阻礙，狄佛斯明年起還剩餘七年2.11億美元合約，不過本季他打擊率2成35、OPS.706皆遠低於生涯平均，阿達姆斯的合約則還剩五年1.4億美元，儘管本季他已揮出11轟，但OPS僅.692。

查普曼則是三人之中最具交易價值的球星，他還剩餘四年1億美元合約，本季打擊率2成60、OPS.762，貢獻7轟40分打點，勝利貢獻值（bWAR）3.2也比狄佛斯、阿達姆斯兩人高上不少。

大聯盟官網提到，巨人應無意交易王牌投手韋伯（Logan Webb）、也希望保留隊上年輕球員，且比起上述三人，二壘手阿拉斯（Luis Arraez）和左投瑞伊（Robbie Ray）更具交易價值，阿拉斯季前與巨人簽下一年1200萬美元短約，目前打擊率3成19、88支安打都名列前茅，瑞伊則在14場先發中防禦率4.42，對後段輪值人手不足的球隊來說仍具吸引力。