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MLB／柯爾6局優質先發 洋基全場四轟「開魯閣」炸翻白襪

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基王牌投手柯爾今天收下本季第二勝。 路透社
洋基王牌投手柯爾今天收下本季第二勝。 路透社

洋基今天在主場與白襪進行系列賽第一場交手，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）繳出6局優質先發內容，洋基打線更是火力大爆發，狂敲16支安打更包含4發全壘打，前四局便「開魯閣」雙位數領先，終場12：2大勝白襪。

首局柯爾挨班奈坦迪（Andrew Benintendi）陽春砲丟分，2局下洋基「左打法官」瓊斯（Spencer Jones）擊出右外野陽春砲追平比分，前兩局雙方1：1平手。

3局下洋基無人出局攻占滿壘，靠貝林傑（Cody Bellinger）安打、瓊斯保送和卡波雷拉（Jose Caballero）高飛犧牲打攻下4分。4局下則靠萊斯（Ben Rice）、高史密特（Paul Goldschmidt）2發2分砲、麥馬漢（Ryan McMahon）安打與白襪投手失誤攻下6分大局，前5局已經拉開11：1遙遙領先。

柯爾6局上被亞古納（Luisangel Acuña）敲安再丟1分，今天先發6局送出6K失2分，洋基外野手卡波雷拉則在8局下再揮出一發陽春砲，洋基全場4轟演出，以12：2大勝白襪，搶下系列賽開門紅。

2026世足賽

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