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MLB／大谷翔平趕進度炸裂第15轟！ 近6戰敲4轟為道奇打下勝利

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
大谷6局下轟出一發中外野方向的陽春全壘打，個人本季第15轟出爐。 美聯社
大谷6局下轟出一發中外野方向的陽春全壘打，個人本季第15轟出爐。 美聯社

道奇隊日籍球星大谷翔平相隔3戰開轟，今天在主場對上光芒隊，6局下轟出一發中外野方向的陽春全壘打，個人本季第15轟出爐，也替道奇隊打下1：0領先，最終道奇就靠著他這一轟完封光芒，系列賽2連勝。

大谷翔平今天對上光芒隊擔任開路先鋒，面對光芒先發投手拉穆森（Drew Rasmussen），首打席遭到三振，3局下第二打席則擊出二壘滾地球出局，雙方前5局打完0：0平手。

6局下大谷翔平率先站上打擊區，掌握拉穆森投出的第一球、92英里（約148公里）的卡特球揮棒，目送著球飛上中外野看台，形成一發陽春全壘打，擊球初速106.9英里（約172公里）、飛行距離427英尺（約130.2公尺），幫助道奇隊先馳得點。

這一轟是大谷翔平本季第15號全壘打、生涯第295轟，也是他繼14日對上白襪隊之戰後再次開砲，近6場比賽揮出4發全壘打。

2026世足賽

道奇 大谷翔平 光芒

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