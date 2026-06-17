MLB／真正的「勝投怪盜」！ 釀酒人牛棚艾許比本季十勝第一人

美國「勝投怪盜」釀酒人牛棚左投艾許比（Aaron Ashby）再次發威，今天他面對守護者儘管先丟分搞砸隊友勝投，但隨後靠隊友全壘打相挺拿下勝投，成為本季首位拿下十勝的投手，持續領跑大聯盟勝投榜。

釀酒人對戰守護者前六局靠圖蘭（Brice Turang）陽春砲以1：0領先，不過艾許比7局上登板後先保送費爾柴德（Stuart Fairchild），兩出局後被艾里亞斯（Gabriel Arias）敲安失分，讓隊友加塞（Robert Gasser）勝投飛走，也是艾許比本季第2次救援失敗。

但7局下釀酒人外野手米契爾（Garrett Mitchell）馬上轟出超前陽春砲，最終釀酒人就以2：1險勝守護者，艾許比撿到勝投，成為本季首位拿下十勝的投手，本季戰績10勝0敗獨居大聯盟勝投王，出賽32場防禦率為2.86。

守護者台美混血野手「費仔」費爾柴德今天擔任先發第6棒，全場2打數吞下2K，另獲得1次保送跑回1分，目前打擊率僅2成14，首轟尚未開張，不過上壘率高達4成76。