MLB／李灝宇先發敲雙安兩度建功 但老虎遭逆轉吞敗

老虎隊「台灣怪力男」李灝宇自重返大聯盟後，連續3場比賽登場亮相，今天對上太空人隊擔任先發第8棒、二壘手，單場敲2支安打包括1支二壘打，敲回球隊第1分還跑回球隊第2分，兩度替球隊建功，但老虎隊沒能守住領先優勢，在8局下遭逆轉，最終以2：4落敗。

太空人隊今天由傷癒歸隊的王牌投手布朗（Hunter Brown）先發，李灝宇今天在2局上獲得首次打擊機會，2出局三壘有人時上場，敲出游擊方向反彈球，游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）碰了一下後形成安打，先替老虎打下1：0領先。接著李灝宇發動盜壘被阻殺出局，沒能在昨天完成生涯首盜後再拚連兩天盜壘成功。

5局上李灝宇第二打席，面對布朗投出的第一顆偏低進壘的伸卡球被主審判好球，李灝宇提出ABS挑戰，經檢視後球落在好球帶下方改判壞球，接著在球數2好2壞時擊出游擊滾地球，靠野手選擇上壘。

老虎隊先發投手托克森（Spencer Torkelson）投到5局下先被敲安打，之後再投出保送面臨2出局一、三壘有人的危機，捕手丁格勒（Dillon Dingler）發生捕逸，太空人將比數追成1：1平手。

8局上李灝宇再次替球隊發起攻勢，對上太空人第4任投手金恩（Bryan King），率先上場就揮出左外野二壘打，靠隊友的滾地球推進上三壘，之後丁格勒在一、三壘有人時擊出中外野高飛犧牲打，李灝宇跑回超前分。

老虎隊今天打下的2分都和李灝宇有關，但球隊都沒能守住領先優勢。8局下太空人打線攻佔滿壘，德加多（Raynel Delgado）揮出2分打點安打，替太空人隊超前比數，接著潘尼亞擊出游擊方向滾地球再送回1分，太空人隊取得4：2領先，就此逆轉勝出。

老虎隊今天全場敲5安，李灝宇3打數揮出2支安打，包括1支二壘打，另有1打點、1得分，自重返大聯盟後連續3場比賽安打，且連續2場比賽都繳出單場雙安表現，打擊率上升至2成39。

至於太空人王牌布朗日前因因肩膀傷勢，自4月起就沒在大聯盟出賽，直到今天回歸，主投5.2局被敲3支安打，送出7次三振，失1分，無關勝敗。