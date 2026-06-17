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MiLB／鄭宗哲敲本季第6轟 守備2次雙殺演出
美國職棒小聯盟（MiLB）波士頓紅襪隊3A台灣野手鄭宗哲今天開轟，本季第6轟出爐，守備上也有2次雙殺演出，幫助球隊以5比3擊敗費城費城人隊3A。
鄭宗哲今天先發第9棒、二壘手，2局上首打席選到四壞保送，5局上敲出中外野的陽春砲，擊球初速來到104.8英里，幫助球隊追到2比3落後，該局紅襪隊3A更靠著成功雙盜壘跑回追平分。
6局上鄭宗哲敲出滾地球造成跑者出局，自己靠野選上壘，9局上作為首名打者則是敲出游擊滾地球出局，而紅襪隊3A在9局上靠著觸身球、四壞攻占得點圈，後續西格勒（Anthony Seigler）、羅梅洛（MikeyRomero）2支安打敲回2分，取得勝利。
鄭宗哲此戰總計3打數1安打就是全壘打，有1分打點，另有1次保送，賽後打擊率2成46，另外在第7局、第8局都參與雙殺。
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