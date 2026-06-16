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MLB／道奇韓裔好手艾德曼歸隊！艾斯皮諾6月打擊率0.462仍被DFA
道奇隊傳出好消息，韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）即將歸隊，31歲工具人艾斯皮諾（Santiago Espinal）再度被指定讓渡（DFA）。
艾德曼休賽季動腳踝手術，經歷三週復健賽後，終於即將迎來本季初登場。艾德曼去年出賽97場，累積13轟、49打點，打擊率0.225，OPS值0.656。去年賽季結束後動右腳踝手術，因此無緣二度為南韓隊出戰世界棒球經典賽。
艾斯皮諾曾在5月26日被道奇DFA，之後下放到3A。由於K.赫南德茲（Kike Hernández）和T.赫南德茲（Teoscar Hernández）都出現傷勢，艾斯皮諾30日又重返大聯盟。
艾斯皮諾6月打擊手感火燙，13打數6安打，打擊率高達0.462，OPS值0.923。本季總共出賽36場，累積1轟、7打點，打擊率0.268，OPS值0.651。
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