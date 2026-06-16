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MLB／大聯盟官方秀2台將歷史對決！李灝宇：想展現台灣棒球有多好
太空人隊鄧愷威、老虎隊李灝宇今天上演大聯盟首次台灣投打對決，大聯盟官方YouTube頻道也上傳兩人對戰精華，註明「MLB兩名現役台灣球員」。
2局上老虎內野手托瑞斯（Gleyber Torres）身體不適提前退場，李灝宇緊急上場代打，上演首次台灣投打對決，李灝宇最終揮棒落空遭到三振。4局上兩人再度對決，李灝宇推出一壘安打，鄧愷威隨後被換下場休息。
大聯盟官方YouTube上傳兩人對決的精華影片，官方Threads將鄧愷威三振李灝宇的影片置頂，吸引大量台灣網友朝聖。
「底特律新聞報」記者麥考斯基（Chris McCosky）發文提到，談到同場比賽有兩名台灣球員出賽時，李灝宇說：「這代表台灣棒球成長了一些，我們想好好表現，向大家展現台灣有多好。」
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