MLB／大谷翔平4支0吞2K！羅哈斯代打陽春砲助道奇氣走光芒

道奇隊今天與光芒隊展開3連戰，儘管大谷翔平4打數0安打，但靠著塔克（Kyle Tucker）追平3分砲，加上老將羅哈斯（Miguel Rojas）代打陽春砲，終場以4：3險勝。

首局光芒靠維拉德（Ryan Vilade）2分砲先馳得點，2上沃爾斯（Taylor Walls）用突襲短打送回第3分。2下道奇明星外野手塔克扛出追平3分砲。

雙方6局打完仍是3：3平手，7下羅哈斯代打，敲出一發陽春砲，幫助道奇終場就以1分之差拿下勝利。

大谷翔平全場4打數0安打，吞下2K，打擊率跌至0.298，OPS值961。