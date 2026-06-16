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MLB／小熊PCA完全打擊本季第一人！今永昇太：總能超越想像

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊隊「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。 美聯社
小熊隊「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。 美聯社

小熊隊「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）今天上演本季大聯盟首次完全打擊，小熊9局下靠再見保送，以5：4氣走洛磯隊。

阿姆斯壯首局首打席就開轟，3下敲三壘打，5下敲二壘打，7局以首名打者上場，馬上擊出一壘打，只用4打數就完成完全打擊。阿姆斯壯是本季首位達成此壯舉的球員，也是小熊隊史第13人。

小熊日籍左投今永昇太本場比賽先發5.2局，投出3次三振，只失1分。洛磯外野手卡里格 （Cole Carrigg）8局上敲出超前3分砲，取得4：2領先。阿姆斯壯8局下再敲高飛犧牲打，先追回1分。9局下小熊拉米瑞茲（Pedro Ramírez）滿壘敲追平安打，蕭爾（Matt Shaw）獲得再見保送，終場以5：4逆轉勝。

談到阿姆斯壯完全打擊，今永昇太表示：「他的表現總能輕易超越我們的想像，比如說，有些球你可能覺得他追不到，但他就是追得到；你心裡想能不能打出來，他就真的打出來了。能有這樣的球員在身後守備，真的讓人非常安心。」

2026世足賽

小熊 洛磯 今永昇太

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