MLB／李灝宇板凳救火敲雙安加碼生涯首盜 鄧愷威吞本季第6敗

2026年6月15日（美國時間）大聯盟場上寫下台灣新頁，太空人隊鄧愷威、老虎隊李灝宇上演史上首見台灣投打對決，以1三振、1安打各勝一回合。鄧愷威此役先發3.1局失5分，9次三振改寫生涯單場新高，但也首度單場挨3轟，在3：5落後局面帶著敗投資格退場，太空人終場以3：9輸球，鄧愷威吞下本季第6敗、生涯第10敗。

鄧愷威此役共用81球、49球好球，被敲6安打、失5分，有9K，但也有2次四壞球保送、2次觸身球保送。

李灝宇雖未排進先發打線，但第二局就接替因傷退場的托瑞斯（Gleyber Torres）留下的1好0壞打席，此役4打數敲出2安打，第四局面對鄧愷威敲安，第八局面對後援投手墨瑞（Jayden Murray）敲安，隨後跑出大聯盟生涯首盜。

鄧愷威先發3.1局，用81球失5分，被敲6安，送出9次三振但也有保送與觸身球，最終吞下本季第6敗 法新社

鄧愷威一開賽就跌跌撞撞，首局4次四死球保送，讓老虎沒有任何安打就得到分數，第二局以三振麥金斯崔（Zach McKinstry）、奧特曼（James Outman）開局，隨即遭麥克尼格（Kevin McGonigle）敲出陽春砲。焦點場面就在此刻上演，托瑞斯出現傷情，1好0壞打席由李灝宇接手，鄧愷威連用4顆橫掃球，最終靠揮空取得三振。

鄧愷威第三局一出局後被敲安，丁格勒（Dillon Dingler）打向游擊方向的滾地球，太空人錯過雙殺，馬上釀成傷害，奇斯（Colt Keith）兩分砲、托克森（Spencer Torkelson）陽春砲上演連兩打席開轟，老虎轉眼擴大為5：0領先。

太空人3局下靠兩轟追近為3：5，鄧愷威第四局先送出單場第9K，隨後被麥克尼格敲安，再度碰上李灝宇，這回第1顆橫掃球就被他敲出安打，太空人也在此時啟動換投，歐克（Steven Okert）以2K避免鄧愷威的失分繼續膨脹。

老虎在比賽後段持續追加分數，包括奇斯第七局的兩分砲、第九局陽春砲，單場狂刷三響砲、6分打點，鄧愷威最終承擔敗投。