MLB／鄧愷威達陣生涯百K台將第4人 追趕3大神獸還要一段時間

27歲台灣投手鄧愷威達陣一項生涯里程碑，今天在第二局面對老虎隊奧特曼（James Outman）送出單場第5K，集滿大聯盟生涯第100K，成為台將第四人，跟進陳偉殷、王建民、郭泓志的行列。

鄧愷威在今天賽前累積91.2局送出95K，今天擔任太空人隊先發投手，面對老虎繳出3.1局失5分，內容同時呈現大好與大壞，被敲6安打、4次四死球保送，單場挨3轟為生涯首見，但也送出單場新高的9次三振。

鄧愷威此役的前7個出局數都是三振，第二局K掉奧特曼達到100K里程碑，單場9K入袋後，生涯累積104K。