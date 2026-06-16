快訊

兵家綺遭批戴「圓方眼鏡」赴傅子純靈堂不莊重 親上火線反擊

剴剴遭保母虐死…生母逼情敵喝毒、全裸道歉又性侵拍片 二審判刑出爐

AMD蘇姿丰之父入列 賴總統新聘蘇春槐等六位資政

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／鄧愷威達陣生涯百K台將第4人 追趕3大神獸還要一段時間

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄧愷威。 法新社
鄧愷威。 法新社

27歲台灣投手鄧愷威達陣一項生涯里程碑，今天在第二局面對老虎隊奧特曼（James Outman）送出單場第5K，集滿大聯盟生涯第100K，成為台將第四人，跟進陳偉殷、王建民、郭泓志的行列。

鄧愷威在今天賽前累積91.2局送出95K，今天擔任太空人隊先發投手，面對老虎繳出3.1局失5分，內容同時呈現大好與大壞，被敲6安打、4次四死球保送，單場挨3轟為生涯首見，但也送出單場新高的9次三振。

鄧愷威此役的前7個出局數都是三振，第二局K掉奧特曼達到100K里程碑，單場9K入袋後，生涯累積104K。

MLB台灣投手生涯三振榜

陳偉殷 846K

王建民 394K

郭泓志 345K

鄧愷威 104K

曹錦輝 67K

2026世足賽

鄧愷威 郭泓志 陳偉殷 老虎 太空人

延伸閱讀

MLB／鄧愷威3.1局飆9K、挨3轟都是新高 遭李灝宇安打送下班

Live／李灝宇敲安擊退鄧愷威 3.1局送新高9K挨3轟掉5分、敗投候選

MLB／扯！釀酒人火球男27人次完封勝 15K寫「瘋狗級完封」新紀錄

MLB／釀酒人火球男鬼神戰役卻說「狀態沒有很好」 捕手：不是正常投手

相關新聞

MLB／鄧愷威生涯達陣百K台將第4人 追趕3大神獸還要一段時間

27歲台灣投手鄧愷威達陣一項生涯里程碑，今天在第二局面對老虎隊奧特曼（James Outman）送出單場第5K，集滿大聯盟生涯第100K，成為台將第四人，跟進陳偉殷、王建民、郭泓志的行列。

MLB／鄧愷威3.1局飆9K、挨3轟都是新高 遭李灝宇安打送下班

效力太空人隊的台灣投手鄧愷威，一場比賽呈現好與壞的極端，今天面對老虎隊先發3.1局失5分，9次三振改寫生涯單場新高，但也首度單場挨3轟重擊，在3：5落後局面帶著敗投資格退場。此役另一亮點是大聯盟史上第一次台灣投打對決，鄧愷威、李灝宇對戰2打席，1次三振、1支安打各勝出一回合。

MLB／史上第一次！鄧愷威、李灝宇實現大聯盟台將對決 4顆橫掃球賞K

大聯盟史上第一次台灣投打對決，就發生在美國時間2026年6月15日，且一切來得意外，不在先發名單的李灝宇，第二局因傷接替隊友托瑞斯（Gleyber Torres）留下的1好0壞打席，結局由鄧愷威飆K勝出。

MLB／李灝宇模擬棒打韋蘭德3安+反方向開砲 想要影片流傳子孫

能從塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）手中敲出1支全壘打、1支二壘打、1支一壘打，李灝宇的反應很寫實，他笑說：「我應該去要來影片，以後要拿給我的小孩看。」

Live／鄧愷威生涯首次先發對決老虎 再現橫掃球威力拚第4勝

太空人隊今天在休士頓主場迎戰老虎，鄧愷威生涯首次對決老虎，力求本季第4勝。鄧愷威近期狀態不穩，面對老虎將挑戰梅爾頓的強勁投球。老虎近期回暖，必將給主場太空人帶來挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。