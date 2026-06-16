MLB／鄧愷威3.1局飆9K、挨3轟都是新高 遭李灝宇安打送下班

效力太空人隊的台灣投手鄧愷威，一場比賽呈現好與壞的極端，今天面對老虎隊先發3.1局失5分，9次三振改寫生涯單場新高，但也首度單場挨3轟重擊，在3：5落後局面帶著敗投資格退場。此役另一亮點是大聯盟史上第一次台灣投打對決，鄧愷威、李灝宇對戰2打席，1次三振、1支安打各勝出一回合。

鄧愷威此役共用81球、49球好球，被敲6安打、失5分，有9次三振，但也有2次四壞球保送、2次觸身球保送。

鄧愷威一開賽就跌跌撞撞，保送老虎首棒麥克尼格（Kevin McGonigle），連2K後，對格林（Riley Greene）、丁格勒（Dillon Dingler）先後出現四壞球、觸身球保送，滿壘之際一顆橫掃球朝奇斯（Colt Keith）膝蓋而去，讓老虎該局沒有任何安打、靠4次四死球保送就得到分數，鄧愷威接下來面對托克森（Spencer Torkelson）飆出單局第3K解危。

鄧愷威第二局以三振麥金斯崔（Zach McKinstry）、奧特曼（James Outman）開局，隨即遭麥克尼格敲出陽春砲。焦點場面就在此刻上演，托瑞斯出現傷情，1好0壞打席由李灝宇接手，鄧愷威連用4顆橫掃球，最終靠揮空取得三振。

鄧愷威第三局一出局後被格林敲安，丁格勒打向游擊方向的滾地球，太空人錯過雙殺，馬上釀成傷害，奇斯兩分砲、托克森陽春砲上演連兩打席開轟，老虎轉眼擴大為5：0領先。

太空人3局下靠兩轟追近為3：5，鄧愷威第四局續投，先送出單場第9K，隨後被麥克尼格敲安，再度碰上李灝宇，這回第1顆橫掃球就被他敲出安打，太空人也在此時啟動換投。

鄧愷威單場9K改寫生涯單場新高，原紀錄為去年效力巨人隊時，9月1日面對洛磯（5.1局）、9月7日面對紅雀隊（4局）兩度締造的單場8K。