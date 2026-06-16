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MLB／史上第一次！鄧愷威、李灝宇實現大聯盟台將對決 4顆橫掃球賞K

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄧愷威(圖)2局上三振李灝宇。 美聯社
鄧愷威(圖)2局上三振李灝宇。 美聯社

大聯盟史上第一次台灣投打對決，就發生在美國時間2026年6月15日，且一切來得意外，不在先發名單的李灝宇，第二局因傷接替隊友托瑞斯（Gleyber Torres）留下的1好0壞打席，結局由鄧愷威飆K勝出。

鄧愷威排訂今天擔任太空人先發投手，台灣球迷關注效力老虎的李灝宇是否有機會進入先發打線，最終並未如願，然而就在第二局、兩出局時，托瑞斯出現傷情，而場邊緊急準備接手的身影正是李灝宇。

李灝宇接手已經1好球的打席，鄧愷威連續4顆橫掃球招待同胞，第1球未被判好球，下1球差不多高度獲得青睞，2好1壞情況下，李灝宇下1球先破壞成界外，接下來揮空遭到三振，兩人在結束該打席對決後也打招呼示意。

從2002年9月14日陳金鋒成為史上第一位登上大聯盟的台灣人起算，台將大聯盟奮戰史走過8676天，終於在今天誕生第一組在大聯盟上演台灣投打對決，鄧愷威、李灝宇攜手寫下歷史。

2026世足賽

鄧愷威 李灝宇 MLB 大聯盟

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能從塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）手中敲出1支全壘打、1支二壘打、1支一壘打，李灝宇的反應很寫實，他笑說：「我應該去要來影片，以後要拿給我的小孩看。」

Live／鄧愷威生涯首次先發對決老虎 再現橫掃球威力拚第4勝

太空人隊今天在休士頓主場迎戰老虎，鄧愷威生涯首次對決老虎，力求本季第4勝。鄧愷威近期狀態不穩，面對老虎將挑戰梅爾頓的強勁投球。老虎近期回暖，必將給主場太空人帶來挑戰。

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