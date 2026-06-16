MLB／史上第一次！鄧愷威、李灝宇實現大聯盟台將對決 4顆橫掃球賞K

大聯盟史上第一次台灣投打對決，就發生在美國時間2026年6月15日，且一切來得意外，不在先發名單的李灝宇，第二局因傷接替隊友托瑞斯（Gleyber Torres）留下的1好0壞打席，結局由鄧愷威飆K勝出。

鄧愷威排訂今天擔任太空人先發投手，台灣球迷關注效力老虎的李灝宇是否有機會進入先發打線，最終並未如願，然而就在第二局、兩出局時，托瑞斯出現傷情，而場邊緊急準備接手的身影正是李灝宇。

李灝宇接手已經1好球的打席，鄧愷威連續4顆橫掃球招待同胞，第1球未被判好球，下1球差不多高度獲得青睞，2好1壞情況下，李灝宇下1球先破壞成界外，接下來揮空遭到三振，兩人在結束該打席對決後也打招呼示意。

從2002年9月14日陳金鋒成為史上第一位登上大聯盟的台灣人起算，台將大聯盟奮戰史走過8676天，終於在今天誕生第一組在大聯盟上演台灣投打對決，鄧愷威、李灝宇攜手寫下歷史。