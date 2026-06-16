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MLB／李灝宇模擬賽棒打韋蘭德3安+反方向開砲 想要影片流傳子孫
能從塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）手中敲出1支全壘打、1支二壘打、1支一壘打，李灝宇的反應很寫實，他笑說：「我應該去要來影片，以後要拿給我的小孩看。」
韋蘭德本季僅出賽1場，4月初就因左側髖部發炎進入傷兵名單，近期展開復健賽。老虎今天在太空人大金球場出賽，賽前安排他今天進行模擬賽，共投66球、4局以上，而李灝宇是打他打得最起勁的選手。
李灝宇面對韋蘭德敲出3安打，包括反方向開轟，「我真的很開心，因為他是名人堂級投手。」李灝宇直言：「沒有多少人能在43歲還投出95哩，他真的是傳奇。」
李灝宇表示，模擬賽不算數，韋蘭德也還在調整自己的投球，「如果這是正式比賽，我不覺得自己可以面對他打成這樣。」
當地媒體報導，韋蘭德最快將在周日回到大聯盟，但總教練辛區（AJ Hinch）尚未做出最終決定，「他完成了我們希望他做到的內容，從身體狀況來看，他也感覺越來越好，但出手的穩定性還需要調整。」辛區表示，預計在這波系列賽結束後宣布韋蘭德的回歸日期。
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