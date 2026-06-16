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Live／鄧愷威生涯首次先發對決老虎 再現橫掃球威力拚第4勝

聯合新聞網／ 文字直播
鄧愷威生涯首次先發對決老虎，挑戰拚第4勝。 法新社
鄧愷威生涯首次先發對決老虎，挑戰拚第4勝。 法新社

終止2連勝的太空人隊今天回到休士頓主場與老虎隊展開3連戰首戰，鄧愷威銜命先發，挑戰個人本季第4勝。

鄧愷威先前面對天使隊先發4局，一口氣失掉7分（5分自責），苦吞敗仗，本季戰績3勝5敗3中繼、防禦率3.71；此戰將是他本季第8場先發任務，也是生涯首次對決老虎。

鄧愷威上一次奪勝已經要回推到5月24日對小熊隊一戰，當時他先發6局無失分，不過接下來3場先發表現卻是呈現不穩定狀態，合計14局失15分（12分自責），被揮出17支安打包括3支全壘打，出現9次保送，吞下2連敗。

老虎推出梅爾頓（Troy Melton）應戰，這位右投本季表現亮眼，拿下3勝0敗、防禦率2.81，WHIP僅1.01。

雖然太空人本季整體戰績尚未突破五成勝率，但球隊進攻端仍具一定競爭力。目前團隊打擊率0.243排名美聯第五，在主場則取得16勝19敗的成績。

太空人陣中重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）持續扮演打線核心角色，本季已累積37支長打，包括24發全壘打和13支二壘安打，和費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）並列大聯盟全壘打王。另外，三壘手帕瑞達斯（Isaac Paredes）過去10場比賽34打數敲出7支安打，包含2支二壘安打、3發全壘打及9分打點，手感也相當火燙。

老虎本季客場表現較為掙扎，戰績僅11勝26敗，但近期狀態明顯回升。球隊近10場比賽拿下6勝4敗，不僅團隊打擊率達0.249，投手群防禦率更低至2.86，期間總得失分差高達+26分。

捕手丁格勒（Dillon Dingler）表現亮眼，目前繳出16支全壘打，貢獻50分打點，是球隊重要的長打火力來源。擔任開路先鋒的二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）近期狀況不錯，打擊率達0.350，包含2支全壘打和4支二壘安打。

值得注意的是台灣好手李灝宇，日前已經重返大聯盟，先前對守護者之戰2打數1安打，本季出賽33場打擊率2成12、全壘打兩支、打點9分。鄧愷威將有機會與李灝宇上演「投打內戰」。

●官方比賽數據

【比賽過程】

老虎：太空人

────────────────────────────────

●一局下，

●一局上鄧愷威投球，

【賽前報導】

鄧愷威生涯首次對決老虎 再拚第4勝有機會和李灝宇交手

李灝宇重回大聯盟。 路透社
李灝宇重回大聯盟。 路透社

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