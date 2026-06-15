MLB／各隊最大驚喜朗希令人意外 村上宗隆重砲讓很多球隊後悔

大聯盟本季賽事開打兩個半月，官網透過30支球隊的隨隊記者，讓他們談談開季至今最大驚喜，道奇隊佐佐木朗希的驚人逆轉讓人覺得意外，白襪隊村上宗隆的強勢表現則讓很多球隊後悔。

佐佐木邁入大聯盟生涯第2年，本季12場先發投出3勝4敗、防禦率4.76；道奇隨隊記者索尼亞（Sonja Chen）透露，球團本來就期待看到佐佐木最近1個半月這種表現（過去7場先發防禦率3.86），但他從適應大聯盟躍升至顛峰狀態，著實令人有些意外。

索尼亞認為，佐佐木的指叉球更有力，速球重振旗鼓都是原因，但真正讓他突破或許是他先發投出成績後建立自信。

佐佐木朗希開季從低谷逆襲的表現讓許多人感到意外。 美聯社

村上目前出賽57場，累積20支全壘打在美聯排名第3，打點也有41分，白襪隨隊記者莫金（Scott Merkin）指出，村上已讓很多球隊後悔，當初沒有更積極追求這位來自日本的自由球員。

莫金表示，白襪外野手彼得斯（Tristan Peters）春訓苦苦掙扎，努力爭奪開季名單，如今攻守兩端都展現強大實力，三壘手瓦加斯（Miguel Vargas）成為美聯MVP的有力競爭者，村上驚人的全壘打砲火更不能被忽視；但最終讚譽應該屬於全隊，從去年明星賽後保持競爭力，到今年6月中旬躍居分區龍頭，取得長足進步。