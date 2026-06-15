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MLB／鄧愷威明生涯首次對決老虎 再拚第4勝有機會和李灝宇交手

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
鄧愷威明天第8場先發任務，也是生涯首次對決老虎。 美聯社
鄧愷威明天第8場先發任務，也是生涯首次對決老虎。 美聯社

艾里蓋提（Spencer Arrighetti）今天先發6局失4分，挑戰本季第8勝失利，太空人隊終場以0：4不敵皇家隊，終止2連勝，明天回到休士頓主場對老虎隊展開3連戰首戰，鄧愷威有機會對決李灝宇。

鄧愷威10日對天使隊先發4局、失7分（5分自責）吞敗，本季戰績3勝5敗3中繼、防禦率3.71，明天將是第8場先發任務，也是生涯首次對決老虎。

鄧愷威5月24日對小熊隊先發6局無失分，奪下本季第3勝，接下來3場先發合計14局失15分（12分自責），被揮出17支安打包括3支全壘打，出現9次保送，吞下2連敗。

李灝宇昨天重返大聯盟，對守護者之戰2打數1安打，本季出賽33場打擊率2成12、全壘打兩支、打點9分，兩隊今天原定3連戰最後一戰因雨延賽。

2026世足賽

鄧愷威 小熊隊

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