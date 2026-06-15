快訊

巴西直升機空中相撞墜毀！美知名歌手「巡演中」罹難 享年32歲

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／白襪再勝道奇重返分區龍頭 大谷翔平2支0終止連6場安打

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。(路透)
大谷翔平。(路透)

白襪隊今天在芝加哥主場對道奇隊進行3連戰最後一戰，也是兩隊本季最後一次交手，白襪第6局出現3支全壘打，終場以6：4獲勝，系列賽取得2勝1敗，重返美聯中區排名第1。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）因為參加女兒的大學畢業典禮，缺席這場比賽。

道奇老將弗里曼（Freddie Freeman）1局上轟出陽春砲，本季第11轟出爐，道奇打完5局1：0領先；白襪面對道奇先發投手西恩（Emmet Sheehan），前5局只出現1支安打、吞下8次三振，6局下首名打者安東納奇（Sam Antonacci）轟出陽春砲，點燃這半局猛烈攻勢，改變球隊命運。

西恩接著被揮出兩支安打，再失1分退場，道奇第2任投手崔爾（Jack Dreyer）又被連揮3安，包括蒙哥馬利（Colson Montgomery）、麥德羅斯（Chase Meidroth）都轟出兩分砲，白襪這半局打了一輪，連續6支安打攻下6分奠定勝基，

道奇7、8、9局各得1分，包括8局上貝茲（Mookie Betts）轟出陽春砲，終場仍以兩分之差落敗；大谷翔平兩次打數掛零，被三振、保送各兩次，終止連續6場比賽安打紀錄，目前打擊率3成02、安打75支、上壘率4成27都在隊上領先。

白襪在主場連贏8個系列賽，也是最近12年首次在系列賽擊敗道奇，本季戰績38勝32敗重返美聯中區排名第1，守護者隊39勝33敗退居第2，兩隊之間沒有勝差。

道奇板凳教練雷曼（Danny Lehmann）代掌兵符輸球，他說：「白襪是一支截然不同、非常優秀的球隊，和去年、前年完全不一樣，要向他們致敬。」

2026世足賽

道奇 白襪 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／佐佐木朗希先發4.1局爆7分生涯最慘 飆速162公里

MLB／山本由伸無安打比賽又在第9局破功 「棒球真的好難」

MLB／大谷翔平沒輪休連兩天開轟！ 卻因左膝發炎提前退場

中職／陳傑憲單場狂掃5安率獅贏球 龍隊上半季封王降至M6

相關新聞

中職／歐子喬事件其實很簡單 複雜的是大人世界各種算計

統一獅總教練林岳平呼籲媒體不要過度報導15歲的歐子喬選擇赴美繼續棒球生涯的事件，強調他有權選擇自己的路。事件的真正複雜性在於成年人的不同算計，而不是歐子喬的簡單決定。

日職／代理監督帶出口碑 巨人換帥風波反因禍得福

讀賣巨人隊在導致監督阿部慎之助請辭後，由橋上秀樹接任代理監督，球隊戰績驚人，交流戰獲得10勝6敗，坐上央聯第一。儘管他面臨短期任務，卻因穩定的帶領風格贏得球迷好評，讓未來監督人選的可能性引發討論。

世足賽／德國火力全開7比1大勝古拉索 小組賽首戰強勢登頂

2026年6月15日凌晨1時，世界盃足球賽E組小組賽首輪開打，德國在主場迎戰古拉索。德國憑藉流暢的團隊配合與強大進攻火力，最終以7比1大勝古拉索。本場賽事的勝負核心在於德國中前場的高效壓迫，徹底主導比

MLB／白襪再勝道奇重返分區龍頭 大谷翔平2支0終止連6場安打

白襪隊今天在芝加哥主場對道奇隊進行3連戰最後一戰，也是兩隊本季最後一次交手，白襪第6局出現3支全壘打，終場以6：4獲勝，系列賽取得2勝1敗，重返美聯中區排名第1。

世足賽／藍色波浪寫歷史！古拉索科梅內西亞攻進隊史首球 6萬觀眾起立喝采

德國今天揭開世界盃征程，以7比1橫掃首次參賽的古拉索而旗開得勝。這場比賽在多個層面上締造歷史，一面倒的戰局並不掩蓋加勒比...

世足賽／F組強隊交鋒 荷蘭2比2戰平日本各取得1分

2026年6月15日凌晨4點，世界盃足球賽F組小組賽迎來焦點對決，由傳統勁旅荷蘭對陣亞洲強權日本，雙方經過90分鐘激戰，最終以2比2握手言和。荷蘭在本場賽事中兩度取得領先，但日本展現頑強韌性兩度扳平比

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。